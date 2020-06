In Italien gefasst

Er stellte kurzerhand den Rasenmäher ab und ergriff die Flucht. Eine Sofortfahndung verlief erfolglos. Gerade einmal zwei Tage später kam die frohe Kunde aus Italien: Der 25-Jährige war Carabinieri an der grünen Grenze in die Arme gelaufen. Und wie sich herausstellte, war der verurteilte Drogendealer auch für italienische Behörden interessant. Auch hier wurde der Nigerianer bereits wegen verschiedener Suchtgiftdelikte gesucht. Das juristische Tauziehen hat begonnen.