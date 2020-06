Von Graz bis Sinabelkirchen, von Bad Radkersburg bis St. Marein im Mürztal – die steirischen Feuerwehren mussten am Montag an vielen Fronten gegen Brände ankämpfen. Am dramatischsten war der Großbrand einer Malerei – sieben Feuerwehren standen unter Einsatz von schwerem Atemschutz stundenlang im Einsatz.