Breitband-Durchdringung vor allem am Smartphone

Auch bei der Durchdringung schneiden Smartphone-Tarife mit knapp 150 Prozent am stärksten ab. Laut Definition der RTR beschreibt diese Durchdringung den Anteil der Breitbandanschlüsse im Fest- bzw. Mobilfunknetz im Verhältnis zur Anzahl der österreichischen Haushalte. Festes Breitband war in 62,6 Prozent und mobile Datentarife in 54 Prozent der Haushalte vorhanden, geht aus dem RTR-Internet-Monitor 2019 hervor.