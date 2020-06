Als weiteres neues Angebot kündigte Dropbox eine Art digitalen Tresor für wichtige Dokumente an, zu dem Nutzer in Notfällen auch anderen Personen Zugang gewähren können. Beim Rivalen OneDrive von Microsoft gibt es so eine Tresorfunktion bereits.Von Nutzern wisse man, dass sie Dropbox schon bisher verwendet hätten, um Passwort-Listen zu speichern. Daher sei die Passwort-Verwaltung ein naheliegender Ausbau des Geschäfts gewesen, sagte Dropbox-Manager Timothy Young.