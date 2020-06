Süßigkeiten werden in Wien mit Event gefeiert

„Eine der farbenfrohsten und süßesten Veranstaltungen Wiens ist der Umzug in den prächtigen ‘Der Garten‘“, wird in der Veranstaltung angekündigt. Mehr als 50 Donutsorten aus aller Welt, Donutgetränke, Snacks, Donutburger, Donutcocktails, ein Kinderspielplatz und viele weitere Überraschungen für die ganze Familie erwarten die Besucher am 11. und 12. Juli auf dem Areal. Gelockt wird außerdem mit freiem Eintritt und die ersten 500 Gäste erhalten am ersten Veranstaltungstag einen Mini-Donut als Geschenk.