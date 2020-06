China befürchtet eine zweite Corona-Welle, die Regierungsklausur endet und die FPÖ schießt sich auf Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ein - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Show. Außerdem zu Gast im Studio: Karin Bichler von der Kinder- und Jugendhilfe Wien zur schrecklichen Tötung eines neugeborenen Mädchens am Wochenende in Freistadt. Welche Möglichkeiten Frauen in Notsituationen haben und wohin man sich wenden kann, erklärt sie im Interview mit Damita Pressl.