Nicht nur Graz ist jetzt wieder direkt an Berlin, Dresden und Prag angebunden, sondern auch die Obersteiermark. Der Vindobona hält in Bruck/Mur, Kapfenberg und Mürzzuschlag, bevor er über den Semmering und Wien weiter nach Tschechien und Deutschland fährt. So ähnlich sah die Verbindung zwischen 1957 und 2014 aus, jetzt ist sie zurück. „Wir haben eine entsprechende Nachfrage auf dieser Strecke“, sagt ÖBB-Vorständin Michaela Huber. Wieso aber elf Stunden Zug fahren, wenn man auch eineinhalb Stunden Fliegen kann? „Man kann mit gutem Gewissen bei uns einsteigen“, sagt sie klimaschutzbewusst. Mit der Sparschiene koste die Fahrt außerdem nur 65 Euro.