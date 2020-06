Der Verbraucherschutzverein (VSV) unter der Führung von Peter Kolba prangert einmal mehr die Vorgehensweise rund um die Quarantäne im Paznauntal und St. Anton an. In einer Aussendung spricht Kolba am Dienstag davon, dass rund 80 Prozent der ausländischen Touristen nicht erfasst worden seien. Das Land Tirol nimmt am Dienstagnachmittag Stellung dazu - und kommuniziert erstmalig, dass neben den Gästeausreiseblättern, die an die Touristen ausgehändigt worden seien, auch die Gästedatensätze aller Gäste im Paznauntal und in St. Anton am Arlberg von Anfang März bis inkl. 14. März erhoben und an den Einsatzstab des Bundes übermittelt worden seien. „Verbunden mit dem Ersuchen, diese Daten ebenso an die jeweiligen Gesundheitsbehörden der Heimatstaaten weiterzuleiten“, betont Florian Kurzthaler, Sprecher des Landes Tirol.