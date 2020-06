Unfassbare Horrorfahrt am Montagabend in Krems in Niederösterreich: Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr mit 2,7 Promille zunächst eine Radfahrerin um und touchierte danach eine Fußgängerin. Seine Opfer ließ der Mann einfach zurück, wollte stattdessen sogar noch in ein Lokal einkehren. Es war der traurige Höhepunkt einer Reihe an Alko-Unfällen.