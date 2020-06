„Trifft Schwächsten der Gesellschaft“

Nachdem das Virus in Europa zunächst in Skigebieten grassierte, sei es nun auch in Mietskasernen angekommen, sagte Hikel. Es treffe die Schwächsten der Gesellschaft. Sozialarbeiter seien an Ort und Stelle, für den kurzfristigen Bedarf der Menschen in Quarantäne würden Hilfspakete organisiert.