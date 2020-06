Im April begannen die Schwerpunktkontrollen betreffend Kurzarbeit. Seither gab es in Oberösterreich insgesamt 520 Kontrollen, die 680 Betriebe erfassten (weil ja zum Beispiel auf einer Baustelle mehrere Unternehmen werken). „In Summe gab es bei diesen Kontrollen 140 Verstöße und zwar meistens gegen die versicherungs- und melderechtlichen Bestimmungen des ASVG“, wie ein Sprecher der Finanzpolizei erläutert. „42 Fälle betrafen das Lohn- und Sozialdumpinggesetz, in 32 Fällen ging es um insgesamt 113 mutmaßlich illegal beschäftigten Arbeitnehmern.“ Die Kurzarbeit-Sünder sind da das Schlusslicht: „Es wurde in 16 Fällen ein konkreter Verdacht einer Übertretung der Kurzarbeitsbestimmungen festgestellt. Und da erfolgt immer die Anzeige bei der Task-Force Sozialleistungsbetrug im Innenministerium. Die führt dann die weiteren Ermittlungen durch“, so der Sprecher.