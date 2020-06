Ein 19-jähriger Lehrling war am Dienstag gegen 11.17 Uhr in einer Produktionshalle in St. Stefan im Lavanttal damit beschäftigt, Fertigungsarbeiten durchzuführen. Plötzlich löste sich eine zirka zwei Kilogramm schwere Stahlscheibe aus der Verankerung einer Maschine und traf den jungen Mann.