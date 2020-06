Wie Kinder zum Lernen animiert werden können, haben sich nicht nur zuletzt viele Eltern gefragt. Dem Problem der mangelnden Motivation bei Schülern hat sich jetzt auch Eva Gröstenberger in ihrer Dissertation gewidmet. Im Rahmen ihres Doktoratsstudiums an der FH Burgenland führte sie in der Saison 2018/2019 jeweils zu Schulbeginn und am Ende eine Befragung von insgesamt 379 Schülern durch. Untersucht wurde in verschiedenen Abschlussklassen von HAK und HLW die sogenannte Fremdsprachenangst, also die Angst vor dem Erlernen und Sprechen einer anderen Sprache.