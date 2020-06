Mit dem Erreichen der Finalphase liegt Lukas Neumayer bei den Austrian Generali Pro Series in der Südstadt schon klar über Plansoll. Zum Auftakt musste sich der 17-jährige Radstädter Dennis Novak am Dienstag 3:6 und 4:6 geschlagen geben. Im ersten Duell am 1. Juni hatte er Österreichs Nummer zwei überraschend einen Satz abnehmen können. In seiner Gruppen warten in den nächsten Tagen noch die Duelle mit Topstar Dominic Thiem und Alexander Erler. Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch in Ihrer „Salzburg-Krone“.