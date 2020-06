Sarah Schober ist für die anstehenden Turniere gerüstet. Die steirische Golf-Proette weilte zuletzt bei ihrem Coach im bayrischen Bad Griesbach, holte sich dort den Feinschliff für die offenen österreichischen Meisterschaften ab Donnerstag in Zell am See und natürlich für ihr großes Heimspiel-Doppel nächste Woche (25./26. Juni) am GC Murhof. Dort steigen die letzten beiden Turniere im Rahmen des Audi Circuit.

„Alles noch möglich“

„Darauf freue ich mich schon besonders, vergangene Woche habe ich am Murhof bereits eine Trainingsrunde abgespult“, sagt die Tillmitscherin, die bei der heimischen Turnierserie als Achte weiterhin gut im Rennen ist. „Mit zwei starken Runden ist noch alles möglich!“

Die Herren können sich jedenfalls warm anziehen. „Bei den zwei bisherigen Events haben wir ihnen ja schon gezeigt, was wir drauf haben. Allen voran Christine Wolf als Gesamtführende“, so Schober, die demnächst wieder Post von der Ladies European Tour erwartet. „Zuletzt sind leider wieder einige Turniere abgesagt worden. Die Hoffnung besteht, dass womöglich im August in Schottland wieder gespielt werden kann.“