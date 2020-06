Fans sammeln Geld für Wiener Friedensglocke

Sie erzählt: „Irgendwann kamen wir an den Punkt, unsere theoretische Gruppe auch in die Praxis umzusetzen. Leider mussten wir feststellen, dass wir beide keine Ahnung vom Erstellen und Leiten einer Facebook-Gruppe haben. Wir brauchten also schnell Hilfe. Für uns war wichtig, dass es jemand sein muss, der kompetent und zuverlässig ist und unsere Ansichten bezüglich der ‘Peace Bell‘ teilt. Wir haben jemanden gesucht, der sich nicht durch diese Gruppe profilieren und im Vordergrund stehen will oder sich dadurch persönliche Vorteile erhofft. Gemeinsam haben wir uns für die liebe Rita entschieden, und sie direkt angefragt. Rita leitet seit Jahren Michael Patrick Kelly Fan-Gruppen auf Facebook, hat eine große Verbindung zum Glauben und schätzt das soziale Engagement von Michael Patrick Kelly sehr. Sie schaffte es innerhalb eines Tages, unsere Gruppe zu gestalten und online gehen zu lassen.“