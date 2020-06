An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden, glücklicherweise gab es jedoch keine gröberen Verletzungen: Am Montagabend, gegen 17 Uhr, bog ein Polizeifahrzeug bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht in Innsbruck von der König-Laurin-Allee in die Dreiheiligenstraße ein. Es kam zur Kollision mit einem Pkw.