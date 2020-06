In Stripfing jagt derzeit ein Paukenschlag den anderen. Nach dem Abgang von Sportdirektor Ernst Baumeister (Admira) legt nun auch Hauptsponsor Hannes Riedmüller sein Amt als Vize-Präsident nieder. „Ich werde dem Verein weiter erhalten bleiben und auch weiter den Klub unterstützen, aber nicht mehr auf sportlicher Ebene. Es wurde einfach etwas anderes ausgemacht und an diese Vorgaben hat sich ein Herr eben nicht gehalten“, verrät Riedmüller, der mit dem zweiten großen Gönner Erich Kirisits nie wirklich auf einen gemeinsamen Nenner gekommen ist. „Wir hatten einfach völlig unterschiedliche Perspektiven.“



Talente oder ausrangierte Profis?

Genauer gesagt äußerst konträre! Während sich Riedmüller mit Talenten aus der Region in der Ostliga etablieren wollte, strebte Kirisits den Durchmarsch an. Auch der Verlust von Sportdirektor Baumeister war letzten Endes ein Mitgrund für den Rücktritt. „Ernst hätte sich um Spielerverpflichtungen gekümmert. Ich denke, dass der Verein ohne ihn wieder in alte Muster zurückfallen wird.“ Der Posten des Sportdirektors ist immer noch vakant. Als heißester Kandidat als Nachfolger von Ernst Baumeister wird der derzeitige Horn Trainer Hans Kleer gehandelt. Aber auch die Namen von Peter Pacult und Andi Ogris machten in Stripfing schon die Runde. „Das würde wieder passen“, meinte Riedmüller.



Starke Neuverpflichtungen

In der Zwischenzeit laufen die Vorbereitungen für die neue Saison bei der Friesenbichler-Elf weiter auf Hochtouren. Neben Max Balzer und Stürmer Alex Frank (beide Ebreichsdorf) steht auch ein Transfer von Marchfelds Hakan Gökcek im Raum. Die Stripfinger sind aber immer noch auf der Suche nach Spielern. So sollen noch ein Tormann, ein Innenverteidiger und ein bis zwei Offensivspieler den Weg ins Marchfeld finden.