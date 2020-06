Britische Medien spekulierten am Dienstag unter Berufung auf das Umfeld von Mercedes-Pilot Hamilton, er würde vor dem Rennen in Spielberg ebenfalls in die Knie gehen. „Es sollte nicht um Lewis gehen, es sollte um die Formel 1 gehen“, mahnte Vater Anthony. Die Rennserie könne bei dem Grand Prix in Österreich am 5. Juli ein Zeichen für die anti-rassistische „Black-Lives-Matter“-Bewegung setzen und zugleich der Opfer und Helfer in der Corona-Krise gedenken.