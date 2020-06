Trockene Phasen oft über Jahre

Für die Forscher wenig überraschend, zeigte sich ein starker Zusammenhang zwischen Regenmangel und der Häufigkeit von Hochdruckwetterlagen. „Diese sind in manchen Jahren häufig, in manchen Jahren selten“, erklärt Klaus Haslinger, Klimaforscher an der ZAMG. Ein wesentlicher Faktor dabei sind langfristige Schwankungen von großräumigen Strömungen in der Atmosphäre und in den Ozeanen. So können trockene Phasen über mehrere Jahre entstehen, was Probleme zum Beispiel in der Landwirtschaft und beim Grundwasser zur Folge hat.