Truppe soll um 10.000 Soldaten reduziert werden

Trump plant, die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten von 35.000 auf 25.000 zu verringern. Die Ankündigung sei auch in den USA „höchst umstritten“, sagte Mützenich. Im US-Kongress und bei den Militärs sei bekannt, was ein Truppenabbau in Deutschland für die Bewegungsmöglichkeiten der US-Streitkräfte in Europa bedeute.