300 Mal schnürte Thomas Fröschl in den zwei höchsten Ligen für Leoben, Lustenau, St. Pölten, Wr. Neustadt, Ried, LASK und BW Linz die Schuhe, erzielte dabei 69 Volltreffer. Nicht viele aktuelle Spieler der beiden höchsten Ligen haben so viele Bundesliga-Partien auf dem Buckel wie der Angreifer. „Der Hattrick innerhalb von nur 16 Minuten für Ried gegen Altach bleibt unvergessen“, erzählte Fröschl. Der die Klub-Spitze um Auflösung des Vertrages gebeten hat. Der gelernte Maurer steigt nämlich in ein geregeltes Arbeitsleben ein: „Um 5 Uhr muss ich aufstehen, um 6 in der Firma sein“, lächelt der 31-Jährige. Jetzt heißen die Gegner eben nicht mehr Ried, Innsbruck oder Klagenfurt, sondern Bad Ischl, Oedt oder St. Florian.



Weitere Transfers getätigt

Fröschl ist zwar der bekannteste Neuzugang bei den Niederösterreichern. Aber nicht der einzige. So werden künftig auch noch Fabian Pichler ((Donau Linz) und die beiden Tormänner Christoph Binder (Union Dietach) und Rene Engel (Union Gurten) bei St. Valentin unter Vertrag stehen. Einen Einser-Goalie gibt es aber nicht. „Das Rennen zwischen den beiden ist offen. Rene soll zeigen, dass er Christoph Paroli bieten kann“, informiert der sportliche Leiter der Niederösterreicher Harald Guselbauer.