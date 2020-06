Auch der freiheitliche Fraktionsführer Christian Hafenecker verdächtigte Sobotka, als „Cleaner“ der ÖVP im Untersuchungsausschuss tätig zu sein. Hintergrund: Der Nationalratspräsident hatte das Angebot des Anwalts des mutmaßlichen Ibiza-Drahtziehers Julian H. abgelehnt, das Ibiza-Video in der Originalversion zu übermitteln. „Zensurmaßnahmen“ vermutet Kickl in der Entscheidung, er glaubt, „dass es an der Zeit ist, dass Sobotka seinen Vorsitz abgibt“.