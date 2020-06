Und die letzten Fälle ereigneten sich im Salzkammergut nahe an der Salzburger Grenze in Unterach am Attersee und in Gmunden. Dort wurden ein Schaf und zwei Lämmer gerissen. Bei allen getöteten Nutztieren wurden DNA-Proben entnommen und mit Abstrichen von gerissenen Rehen und Hirschen aus anderen Gebieten in Oberösterreich eingeschickt. Denn in Weyer und Vorderstoder wurden heuer Wolfsrisse schon bestätigt.