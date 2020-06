Der erbeutete Geldwert wird sich wohl in Grenzen halten, die Dreistigkeit ist aber nicht von schlechten Eltern: Bislang unbekannte Täter stahlen in mehreren steirischen Bezirken 178 Zeitungsständer. Allein am vergangenen Wochenende entwendeten die Diebe 46 der sogenannten „stummen Verkäufer“ in neun Gemeinden des Bezirks Deutschlandsberg.