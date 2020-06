Mittlerweile hat es sich bei vielen im Homeoffice eingespielt, sich mit Kollegen, Geschäftspartner oder Kunden via Video-Calls zu unterhalten. Dabei möchte man überzeugend wirken. Neben einer funktionstüchtigen Technik und gutem Licht ist es vor allem wichtig, Persönlichkeit zu zeigen. Gerade in dieser Perspektive ist Schmuck ein hervorragender Partner, der auf charmante Weise für das gewünschte i-Tüpfelchen sorgt. Egal, ob elegant, cool oder mondän, die richtige Wahl unterstützt den Effekt vor der Kamera. Herzogin Kate weiß um diesen Effekt und erscheint nie ohne Ohrschmuck am Bildschirm.