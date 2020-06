Dass bei Geisterspielen der Heimvorteil dahin ist, zeigt sich sowohl in Deutschland als auch in der heimischen Bundesliga. Hierzulande gab es in den ersten 24 Partien ohne Zuschauer nach der Corona-Pause lediglich sechs Heimsiege. Mehr als die Hälfte aller Spiele - nämlich 13 - wurden vom jeweiligen Auswärtsteam gewonnen.