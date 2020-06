Viren in Sperma: Ist Covid-19 sexuell übertragbar?

In einem Krankenhaus in der chinesischen Provin Henan wurde eine kleine Gruppe von Männern untersucht, die dort wegen ihrer Covid-19-Erkrankung behandelt wurden. Dabei stellten 38 von ihnen ihr Sperma für Studien zu Verfügung, 15 von ihnen während der akuten Phase der Erkrankung, 23 kurz nach ihrer Genesung. Dabei wurde in zwei Proben der bereits genesenen Männern Sars-Cov-2-RNA nachgewiesen.