In der Woche vom 6. bis 13. März wurde den Behörden mit Zuständigkeit Paznauntal und Ischgl täglich klarer, dass die Infektionen - besonders in Ischgl - ansteigen. Daher wurde am 12. März von der Gemeinde mit dem Tourismusverband und der Seilbahngesellschaft ein vorzeitiges Saisonende in Ischgl beschlossen.