„Wann, wenn nicht jetzt kann der österreichische Bundeskanzler diesen wichtigen Beitrag einer CO2-Bepreisung umsetzen? Wo, wenn nicht in der gemeinsamen Union kann das passieren?“, heißt es in dem am Montagabend veröffentlichten Schreiben der EU-Abgeordneten Monika Vana, des Nationalratsabgeordneten Michel Reimon, des deutschen EU-Abgeordneten Sven Giegold und der Bundestagsabgeordneten Franziska Brandtner an die deutsche Kanzlerin und ihren Finanzminister Olaf Scholz. Vana und Giegold sind grüne Delegationsleiter im Europaparlament, Reimon und Brandtner die Europasprecher in den jeweiligen nationalen Parlamenten.