Bomben statt Frieden

Wie nun das südkoreanische Vereinigungsministerium bekannt gab, dürfte Nordkorea das gemeinsame innerkoreanische Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong gesprengt haben. Die Sprengung sei am Nachmittag (Ortszeit) erfolgt, sagte eine Sprecherin in Seoul am Dienstag. Wie Staatsmedien berichten, hat auch Nordkorea selbst die Zerstörung des Gebäudes inzwischen bestätigt. Die Sprengung zeuge von der Wut der Nordkoreaner, hieß es in den nordkoreanischen Berichten in Anspielung auf die Flugblatt-Aktion südkoreanischer Aktivisten. Ziel sei es gewesen, „menschlichen Abschaum und solche, die dem Abschaum Schutz bieten, für ihre Verbrechen zahlen“ zu lassen.