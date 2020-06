In seiner Heimatstadt Krems an der Donau hat am späten Montagabend ein alkoholisierter Autolenker eine Radfahrerin niedergestoßen und schwer verletzt. Eine Blutabnahme bei dem 29 Jahre alten Mann ergab laut Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Wert von 2,7 Promille. Er hatte mit seinem Fahrzeug auch eine Fußgängerin touchiert. Die Passantin wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.