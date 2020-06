Bereits Stunden vor dem Beginn des Prozesses um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben sich vor dem hessischen Oberlandesgericht in Frankfurt am Main am Dienstag lange Warteschlangen gebildet. Einige harrten sogar die ganze Nacht dort aus, um Einlass in das Gerichtsgebäude zu bekommen.