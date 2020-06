„Polizisten können nicht einmal mehr essen gehen“

Die Polizeigewerkschaft NYC PBA, die mehr als 50.000 aktive und pensionierte Polizeibeamte vertritt, mahnte Polizisten unterdessen in einer Erklärung zur Vorsicht bei Lebensmitteln, die sie nicht selbst zubereiten, und erklärte, dass die Getränke der Beamten „eine giftige Substanz“ beinhaltet hätten, „von der angenommen wird, dass es Bleichmittel ist“. „Wenn Polizisten in New York nicht einmal mehr essen gehen können, ohne angegriffen zu werden, ist klar, dass sich das Umfeld, in dem wir arbeiten, auf ein kritisches Niveau verschlechtert hat. Wir können es uns nicht leisten, unsere Wache für einen Moment unbesetzt zu lassen“, so die Polizeigewerkschaft auf Twitter. „Wenn immer es möglich ist, nehmen Sie Ihre Mahlzeiten in Gruppen von zwei oder mehreren Personen ein und bleiben Sie während der Dauer der Mahlzeit wachsam.“