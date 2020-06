Corona hat auch Folgen für „Herz bewegt“: Die übliche „Tour de Herz“ musste abgesagt werden. „Durch die Krise haben wir 70 Prozent weniger Spenden bekommen“, sagt Obmann Herbert Witschnig, der den Verein 2014 zusammen mit Monika Sacher gegründet hat. „Trotzdem wollen wir alles tun, um Kindern in Entwicklungsländern lebensrettende Herz-Operationen zu ermöglichen“, so Witschnig. Deshalb wird nun weltweit am 20. Juni von 8 bis 18 Uhr virtuell über das virtuelle Radfahr-Trainingsprogramm Zwift durch das utopische Watopia, über den Innsbrucker Ring, durch London und New York geradelt.