Seattle steht ganz im Zeichen der Demonstrationen infolge des gewaltsamen Todes von George Floyd. Viele Häuser haben gut sichtbare „Black Lives Matter“-Schilder in den Fenstern. An vielen Straßenkreuzungen finden sich tagtäglich spontan Bürger ein, um mit Schildern gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren. Am vergangenen Freitag hatten knapp 60.000 Menschen an einem „Black Lives Matter“-Trauermarsch durch die Stadt teilgenommen. Obwohl die Geschäfte aufgrund von Covid-19 erst seit Beginn vergangener Woche offen haben durften, hatten viele aus Solidarität mit den Protesten geschlossen.