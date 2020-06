Preiner wird damit für die ÖLV-Top-Meetings in St. Pölten (27. Juni) und Eisenstadt (2. Juli) ausfallen. „Wichtig ist, dass Verena die Verletzung in aller Ruhe auskuriert. Wir wollen ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio kein Risiko eingehen. Eigentlich hätten wir Mitte Juli den ersten Siebenkampf in dieser Saison absolvieren wollen“, sagte Trainer Wolfgang Adler.