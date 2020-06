„Wir feiern #Pride mit der LGBTQ-Gemeinschaft und ihren Verbündeten in diesem und jeden Monat“, heißt es in einem Twitter-Post des Senders. Dazu gab es nicht nur ein Foto von SpongeBob, auf dem er stolz in Regenbogenfarben strahlt, sondern auch vom Transgender-Schauspieler Michael Cohen und Korra aus „Die Legende von Korra“. Daraufhin brach im Internet die Hölle los. „SpongeBob ist schwul“ - diese Nachricht flutete ganz Twitter. Nickelodeon deaktivierte kurzerhand sogar die Kommentarfunktion für den fraglichen Post.