Im Winter lautet der Slogan des Tourismusverbandes Kitzbühel, der Kitz sowie Reith, Aurach und Jochberg vertritt: „Die Ersten am Berg!“ Am gestrigen 15. Juni, an dem man erstmals problemlos wieder von Tirol nach Bayern fahren durfte, waren die Verantwortlichen die Ersten, um nach all den Corona-Einschränkungen in München aufzutreten. Und zwar im Nobelhotel „Bayerischer Hof“.