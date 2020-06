Forscher: 200.000 Corona-Tote in den USA

Und das Ende der Pandemie ist noch keinesfalls erreicht. So müssen sich alleine die USA nach Einschätzung von Wissenschaftlern bis zum Herbst auf Zehntausende weitere Tote einstellen. Die Forscher des Instituts IHME der Universität Washington in Seattle gehen in ihrer Projektion inzwischen davon aus, dass die USA bis zum 1. Oktober die Zahl von 200.000 Toten übersteigen könnten.