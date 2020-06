Mercedes eröffnete letzte Woche in Silverstone, Renault legt heute in Spielberg nach, auch Ferrari und Racing Point schicken ihre 2018-Boliden demnächst zu Testzwecken für den Saisonauftakt in Österreich am 5. und 12. Juli auf die Bahn. Hausherr Red Bull Racing bleibt in der Box. Für Max Verstappen kein Problem. „Ein paar Runden reichen, um wieder am Limit zu sein“, sagt er.