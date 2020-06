Tennis-Hero Dominic Thiem ließ es nach seinem Triumph beim Einladungsturnier in Belgrad ordentlich krachen. Gemeinsam mit anderen Topstars feierte der 26-Jährige in der Nacht auf Montag bei der offiziellen Abschlussparty in einem Klub in der serbischen Hauptstadt eine wilde Party in geschlossener Gesellschaft - krone.at berichtete.