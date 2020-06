Immer eine Steigerung

„Das Schönste in Hartberg ist, dass wir oft gezeigt haben, dass noch eine Steigerung möglich ist.“ Heißt das am Ende vielleicht sogar Europa League? „Unmöglich ist es nicht mehr. Das hätte vor vier Jahren in der Regionalliga niemand gedacht. Der Weg ist noch lange, aber die Chance, die wir aktuell haben, ist riesengroß.“ Der Rückstand auf Platz drei beträgt sechs Runden vor Schluss nur drei Zähler.