In der Königsklasse hat Mercedes in den vergangenen sechs Jahren jeweils die Fahrer- und Konstrukteurs-WM gewonnen - eine davor nie da gewesene Erfolgsserie in der Formel-1-Geschichte. Die neue Saison, in der Mercedes-Star Lewis Hamilton seinen siebten WM-Titel im Visier hat, beginnt am 5. Juli in Spielberg.