Am 2. März wurde die Polizei verständigt, dass in Freistadt in ein Objekt eingebrochen und ein Laptop sowie Bargeld gestohlen worden sei. Da keine Einbruchsspuren an den Zugangstüren und Fenstern der Büroräumlichkeiten festgestellt wurden, wurde davon ausgegangen, dass der Täter mithilfe eines Zugangscodes Zutritt zu den nicht weiter versperrten Bürotüren erlangte.