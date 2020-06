Hunde und umzäunte Nachtkoppel zentral

Schranz weiß, dass eine Änderung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFHR) der EU, in der der Schutz des Wolfes verankert ist, nicht zu erwarten ist. „Also müssen wir unsere Herden schützen!“ Nur wie? Eine Almbegehung Ende Mai ließ Experten zu dem Schluss kommen, dass eine gezielte Weideführung und Herdenschutzmaßnahmen „kaum realisierbar“ sind. Thomas Schranz sieht das anders: „Es ist eine Koexistenz von Schaf und Wolf möglich, wenn man es professionell und strategisch angeht.“ Seine Hände gleiten dabei in das flauschige Fell jener Tiere, die dabei eine große Rolle spielen: Die Herdenschutzhunde Dijay und Summ, die einzigen im Tiroler Oberland. Im Unterschied zu „normalen“ Hirtenhunden werden sie schon in der Schafherde geboren und fühlen sich als Teil davon. „Sie sind stark im Kopf und bieten dem Wolf am Zaun Paroli“, weiß der Wanderhirte.