Am vergangenen Wochenende geriet das Denkmal des weststeirischen Mundartdichters Hans Kloepfer am Grazer Schloßberg ins Visier unbekannter Täter: Büste und Sockel wurden mit roter Farbe beschmiert - „Schluss mit Schweigen“ steht da zu lesen. Aufgrund seiner deutschnationalen Einstellung und seiner Sympathie für den Nationalsozialismus war und ist der 1944 in Köflach verstorbene Schriftsteller umstritten. Unter anderem begrüßte er den Anschluss Österreichs an das deutsche Reich und lobte Hitler in einem Dialekt-Gedicht.