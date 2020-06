Handel hofft auf vorsichtige Kunden

In der Getreidegasse funktioniert das Abstandhalten beim „Krone“-Lokalaugenschein gut. Zumindest im Geschäft von Schirm-Manufakturist Andreas Kirchtag. „Es läuft wieder an. Wir haben jetzt andere Kunden mit anderen Wünschen“, so Kirchtag, der verstärkt Nachfrage bei seinen handgefertigten Schirmen spürt. Seit Beginn der Krise verkaufte er nur zwei Reisekoffer – seine zwölf Mitarbeiter bleiben in der Kurzarbeit. Was dem Branchenkenner wichtig wäre: „Der Modesektor braucht mehr Unterstützung. Viele Kollegen werden es sonst sicher nicht schaffen.“