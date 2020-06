Kinderbonus soll Konsum ankurbeln

Zusätzlich gibt es einen Kinderbonus, der bei einer vierköpfigen Familie in Summe einen Nettozuwachs von rund 1000 Euro möglich macht. Arbeitslose werden, wie berichtet, durch Einmalzahlungen um 450 Euro entlastet. Schratzenstaller: „Dieses Geld sollte 1:1 in den Konsum fließen und so der Wirtschaft helfen.“ Auch Franz Schellhorn von der Agenda Austria sieht viele Maßnahmen positiv. „Die Regierung versucht, den Eindruck zu erwecken, dass sie alles unternimmt.“ Firmenpleiten und eine höhere Arbeitslosigkeit seien aber nicht zu verhindern. Bei der Kurzarbeit brauche man eine neue Lösung, weil sie auf Dauer zu teuer sei.