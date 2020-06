Ein perfekt getimtes Zuspiel in die Schnittstelle, dann wieder ein gefühlvoller Außenristpass und ein Kämpferherz bis zum Schlusspfiff. Die Vorstellung von Christoph Leitgeb beim Derbysieg in Hartberg war vom Allerfeinsten. Der 35-Jährige, der in dieser Saison meist sporadisch zum Einsatz gekommen war, zeigte den Jungen, wo der Barthel den Most holt. „In der Corona-Pause hab ich an meiner Fitness noch besser arbeiten können“, ist „Leiti“ wie immer bescheiden.

Angebote gibt´s

Sein Vertrag bei Sturm läuft mit Saisonende aus, das Karriereende scheint trotz der bärenstarken Leistungen zuletzt besiegelt. „Warten wir die sechs Spiele noch ab, aber ich kann mir nicht vorstellen, ein Jahr anzuhängen. Wir haben ja gute Junge bei Sturm.“ Auch Angebote aus Indien und Australien liegen vor, doch sie reizen Leitgeb nicht ernsthaft. Auch ein Anschlussvertrag bei den Schwarzen könnte ein Thema werden. Mit Sportchef Andreas Schicker gab’s lose Gespräche.